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    В связи со снегопадами Беглов призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу

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    За сутки высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, и снегопад продолжается. Губернатор Александр Беглов утром 28 ноября на экстренном совещании членов городского правительства принимает доклады о работе всех служб по ликвидации последствий циклона, накрывшего Петербург ночью. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    «Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удалённую работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц», — отмечается в сообщении.

    Также губернатор потребовал уделить особое внимание уборке набережных, мостов, путепроводов, тротуаров, подходов к социальным объектам.

    Коммунальные службы и дорожные предприятия ещё вчера перешли в усиленный режим. Ночью работали более 860 снегоуборочных машин и 350 дворников, было вывезено около 8 тысяч кубометров снега. Дворы чистят более 3 500 дворников районных жилищных агентств и порядка 1 000 механизаторов. Горэлектротранс контролирует состояние трамвайных путей и разворотных колец.

    Циклон, натворивший бед на юге и в центральной части России, добрался до Петербурга вчера вечером. В Пулково задерживали самолёты, вечером на дорогах довольно долго держалась «девятка». Сегодня утром в городе уже 8 баллов, что на 2 выше обычного. Машины и автобусы вязнут в снегу.

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