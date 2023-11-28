В связи со снегопадами Беглов призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу

За сутки высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, и снегопад продолжается. Губернатор Александр Беглов утром 28 ноября на экстренном совещании членов городского правительства принимает доклады о работе всех служб по ликвидации последствий циклона, накрывшего Петербург ночью. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.



«Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удалённую работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц», — отмечается в сообщении.

