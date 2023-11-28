В Петербурге уже 7 баллов. Автобусы и машины вязнут в снегу, а местами плывут

Загруженность дорог Петербурга достигла «красных» 7 баллов к 8:15. Обычно в это время только 5 баллов, а «семёрка» бывает редко и ближе к 9 часам.

Пробки выросли после вчерашнего и ночного снегопада. Водителям приходится снижать скорость, автобусы вязнут в снегу. Читательница «Фонтанки» Татьяна рассказывает о застрявшем автобусе на Коломяжском проспекте.

«Утро на на углу Тверской и Таврической не задалось для водителя, пересевшего с маршрутки на большой автобус 74 маршрута. Водитель на «Крузаке» не проехал мимо и оказал всяческую помощь по эвакуации лазурного», — рассказывает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис» .

«В связи с транспортным затором на Московском шоссе автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 20 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — сообщает «Организатор перевозок».

А прежде чем выехать с парковки, надо потрудиться — откопать свой автомобиль.

Местами снег растаял, и приходиться «плыть».



У пешеходов не всегда получается найти тротуар.