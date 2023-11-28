В Петербурге уже 7 баллов. Автобусы и машины вязнут в снегу, а местами плывут

Загруженность дорог Петербурга достигла «красных» 7 баллов к 8:15. Обычно в это время только 5 баллов, а «семёрка» бывает редко и ближе к 9 часам.
Пробки выросли после вчерашнего и ночного снегопада. Водителям приходится снижать скорость, автобусы вязнут в снегу. Читательница «Фонтанки» Татьяна рассказывает о застрявшем автобусе на Коломяжском проспекте.
читательница «Фонтанки» Татьяна
«Утро на на углу Тверской и Таврической не задалось для водителя, пересевшего с маршрутки на большой автобус 74 маршрута. Водитель на «Крузаке» не проехал мимо и оказал всяческую помощь по эвакуации лазурного», — рассказывает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».
«В связи с транспортным затором на Московском шоссе автобусные маршруты №№ 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 20 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — сообщает «Организатор перевозок».
А прежде чем выехать с парковки, надо потрудиться — откопать свой автомобиль.
Местами снег растаял, и приходиться «плыть».
У пешеходов не всегда получается найти тротуар.
Но есть люди, которых погода не пугает. «Спортсмену снег не помеха», — шутит читательница «Фонтанки» Ольга.
читательница «Фонтанки» Ольга
Пересечение Обручевых и Науки
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