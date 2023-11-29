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    Новый циклон идёт из-за границы. Первую зону осадков проспим, а основная уже осложнит рабочий день

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    5 комментариев

    Самый тёплый день на неделе в Петербурге оказался всё-таки зимним — минусовым. Итоги вчерашней погоды подводит 29 ноября главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале и даёт прогноз на ближайшее время.

    «Удержалась температура воздуха вчера в Санкт-Петербурге на уровне -0,2 градуса, как и планировали, не перешла на плюс. Но сегодня уже прохладнее, поэтому до приближения следующего циклона 30 ноября температура сохранится на уровне -4…-6 градусов», — сообщает Колесов.

    Тем временем к нам медленно приближается новый циклон. Сейчас он над Украиной, направляется на север через Белоруссию, и завтра днем его центр окажется над Псковской областью. Он менее активный, чем предыдущий, поэтому осадки и ветер, предположительно, будут не такие сильные, как 27–28 ноября.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Первая зона осадков подойдёт к Петербургу уже сегодня ночью — это будет небольшой снег. Днем ждём основную зону осадков с умеренным снегом, в Ленобласти местами возможен и сильный снег.

    «Но это не очень большое количество осадков, рассчитываем на сутки 30 ноября примерно 3–8 см снега», — успокаивает синоптик.

    Температура воздуха хотя и повысится, но ненамного — до минус 3 градусов в Петербурге и минус 3–8 в области.

    Вчера, 28 ноября, Петербург весь день разгребал последствия мощного снегопада, который принёс южный циклон. К вечеру, по данным жилищного комитета, высота снежного покрова в городе достигла 15,5 см.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 5

    Гость29 Ноя 2023 в 12:44
    Цыпы, не спать
    +0−0
    Гость29 Ноя 2023 в 12:28
    Опять коклы виноваты
    +0−0
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