Новый циклон идёт из-за границы. Первую зону осадков проспим, а основная уже осложнит рабочий день

Самый тёплый день на неделе в Петербурге оказался всё-таки зимним — минусовым. Итоги вчерашней погоды подводит 29 ноября главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале и даёт прогноз на ближайшее время.



«Удержалась температура воздуха вчера в Санкт-Петербурге на уровне -0,2 градуса, как и планировали, не перешла на плюс. Но сегодня уже прохладнее, поэтому до приближения следующего циклона 30 ноября температура сохранится на уровне -4…-6 градусов», — сообщает Колесов.



Тем временем к нам медленно приближается новый циклон. Сейчас он над Украиной, направляется на север через Белоруссию, и завтра днем его центр окажется над Псковской областью. Он менее активный, чем предыдущий, поэтому осадки и ветер, предположительно, будут не такие сильные, как 27–28 ноября.

