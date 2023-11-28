Жилищный комитет Петербурга: высота снежного покрова в городе 15,5 см

Высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, сообщает 27 ноября городской Жилищный комитет. Прогноз от чиновников не радует — они предупреждают, что сильный ветер сохранится до завтрашнего утра, местами его порывы будут достигать до 15–18 м/с.



«После обильного снегопада во всех районах северной столицы активно продолжается уборка территорий», — сказано также в сообщении комитета.



Уточняется, что сейчас «основное внимание направлено на очистку снега рядом со школами, поликлиниками и детскими садами». По данным городских чиновников, только в Приморском районе эту благородную задачу решают 58 единиц техники и 279 дворников.

