    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.61eur97.07

    Жилищный комитет Петербурга: высота снежного покрова в городе 15,5 см

    1116
    21 комментарий

    Высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, сообщает 27 ноября городской Жилищный комитет. Прогноз от чиновников не радует — они предупреждают, что сильный ветер сохранится до завтрашнего утра, местами его порывы будут достигать до 15–18 м/с.

    «После обильного снегопада во всех районах северной столицы активно продолжается уборка территорий», — сказано также в сообщении комитета.

    Уточняется, что сейчас «основное внимание направлено на очистку снега рядом со школами, поликлиниками и детскими садами». По данным городских чиновников, только в Приморском районе эту благородную задачу решают 58 единиц техники и 279 дворников.

    Всего в городе для уборки дворов сегодня задействовали почти 9 тысяч специалистов ручного труда, а также более 950 единиц уборочной техники.

    Горожан просят «с пониманием относиться к работе коммунальных служб». Автомобилистов — убедиться, что машины «не мешают проведению механизированной уборки».

    Напомним, по данным Водоканала, за минувшие сутки снегоплавильные пункты города приняли 13 тысяч кубометров снега.

    О том, как Петербург боролся с последствиями снегопада с самого утра, по минутам можно узнать в материале «Фонтанки».

    В отличие от большинства петербуржцев, которые пробираться по снегу уже утомились, рада погоде только белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегопадУборка снега в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close