Жилищный комитет Петербурга: высота снежного покрова в городе 15,5 см

Высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, сообщает 27 ноября городской Жилищный комитет. Прогноз от чиновников не радует — они предупреждают, что сильный ветер сохранится до завтрашнего утра, местами его порывы будут достигать до 15–18 м/с.
«После обильного снегопада во всех районах северной столицы активно продолжается уборка территорий», — сказано также в сообщении комитета.
Уточняется, что сейчас «основное внимание направлено на очистку снега рядом со школами, поликлиниками и детскими садами». По данным городских чиновников, только в Приморском районе эту благородную задачу решают 58 единиц техники и 279 дворников.
Всего в городе для уборки дворов сегодня задействовали почти 9 тысяч специалистов ручного труда, а также более 950 единиц уборочной техники.
Горожан просят «с пониманием относиться к работе коммунальных служб». Автомобилистов — убедиться, что машины «не мешают проведению механизированной уборки».
Напомним, по данным Водоканала, за минувшие сутки снегоплавильные пункты города приняли 13 тысяч кубометров снега.
О том, как Петербург боролся с последствиями снегопада с самого утра, по минутам можно узнать в материале «Фонтанки».
В отличие от большинства петербуржцев, которые пробираться по снегу уже утомились, рада погоде только белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка.