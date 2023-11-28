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    В 50 раз больше снега, чем год назад. Водоканал показывает, как снегоплавильные пункты ставят рекорд

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    Нынешняя зима в Петербурге начинается более снежно, чем предыдущая. В прошлом сезоне снегоплавильные пункты города к концу ноября приняли всего 693 кубометра снега, а в этом — 35 161 кубометр50,7 раза больше), в том числе 13 тысяч кубометров за минувшие сутки. В наступившем сезоне первый грузовик разгрузил снег 15 ноября. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и показывает работу «снежного» пункта.

    Список пунктов-рекордсменов постоянно обновляется. Сейчас он выглядит так:

    • Октябрьская набережная — 7,2 тыс. кубометров,
    • Мебельная улица — 3,7 тыс. кубометров,
    • Кушелевская дорога — 3,2 тыс. кубометров.
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    На сегодняшнем совещании в Смольном вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин рассказал, что за прошедшую ночь, с 27 на 28 ноября, в Петербурге вывезли почти 10 тысяч кубометров снега. По словам главного синоптика Александра Колесова, за вчерашний день и сегодняшнюю ночь в разных районах Петербурга выпало от 11 мм в Кронштадте и Ломоносове до 17 мм снега в центре города. Высота снежного покрова на метеостанциях города, по данным на утро, составила 20 см в центре города, 10 см в Кронштадте и всего 7 см в Ломоносове. Как город переживал последствия снегопада, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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    Комментарии 14

    Гость28 Ноя 2023 в 14:17
    Коррупция = бардак
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