В 50 раз больше снега, чем год назад. Водоканал показывает, как снегоплавильные пункты ставят рекорд

Нынешняя зима в Петербурге начинается более снежно, чем предыдущая. В прошлом сезоне снегоплавильные пункты города к концу ноября приняли всего 693 кубометра снега, а в этом —
Список пунктов-рекордсменов постоянно обновляется. Сейчас он выглядит так:
- Октябрьская набережная — 7,2 тыс. кубометров,
- Мебельная улица — 3,7 тыс. кубометров,
- Кушелевская дорога — 3,2 тыс. кубометров.
На сегодняшнем совещании в Смольном вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин рассказал, что за прошедшую ночь, с 27 на 28 ноября, в Петербурге вывезли почти 10 тысяч кубометров снега. По словам главного синоптика Александра Колесова, за вчерашний день и сегодняшнюю ночь в разных районах Петербурга выпало от 11 мм в Кронштадте и Ломоносове до 17 мм снега в центре города. Высота снежного покрова на метеостанциях города, по данным на утро, составила 20 см в центре города, 10 см в Кронштадте и всего 7 см в Ломоносове. Как город переживал последствия снегопада, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».