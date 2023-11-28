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    В Петербурге за ночь собрали почти 10 тысяч кубометров снега

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    За прошедшую ночь с 27 на 28 ноября с дорог и тротуаров Петербурга вывезли чуть менее 10 тысяч кубометров снега. Об этом во время экстренного совещания губернатора Александра Беглова с правительством сообщил вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин.

    «За ночь уже было вывезено чуть менее 10 тысяч кубов снега», — рассказал чиновник.

    Он добавил, что также в этот период вышли более 800 снегоуборочных машин. «И в ночь у нас вышли работники ручного труда для того, чтобы выполнить главную задачу в данной ипостаси — это магистральные улицы, основные улицы для того, чтобы обеспечить бесперебойный подъезд на работу. Это обработка тротуаров, обработка у станций метрополитена, прометание, расчистка площадок общественного транспорта, расчистка тротуаров. Ну и самое главное, после снегопада сейчас уже с утра начинается сгребание в валы и постепенный вывоз», — добавил вице-губернатор.

    На этом же совещании глава города призвал работодателей по возможности отправить сотрудников на удаленную работу для облегчения очистки города.

    За последние сутки в Петербурге выпало 15,5 см снега. По прогнозу синоптиков, обстановка в городе будет оставаться сложной: приближается потепление, за которым ударят морозы и метель. Как город переживает снежный удар, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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