В Петербурге за ночь собрали почти 10 тысяч кубометров снега

За прошедшую ночь с 27 на 28 ноября с дорог и тротуаров Петербурга вывезли чуть менее 10 тысяч кубометров снега. Об этом во время экстренного совещания губернатора Александра Беглова с правительством сообщил вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин.



«За ночь уже было вывезено чуть менее 10 тысяч кубов снега», — рассказал чиновник.



Он добавил, что также в этот период вышли более 800 снегоуборочных машин. «И в ночь у нас вышли работники ручного труда для того, чтобы выполнить главную задачу в данной ипостаси — это магистральные улицы, основные улицы для того, чтобы обеспечить бесперебойный подъезд на работу. Это обработка тротуаров, обработка у станций метрополитена, прометание, расчистка площадок общественного транспорта, расчистка тротуаров. Ну и самое главное, после снегопада сейчас уже с утра начинается сгребание в валы и постепенный вывоз», — добавил вице-губернатор.

