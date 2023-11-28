В Петербурге не только снег, но и тепло. Однако скоро стукнет мороз, и будет новая метель

Прогноз погоды в Петербурге от СЗ УГМС сегодня более подробный, чем обычно: есть о чем долго рассказывать. Помимо снега, есть ещё одна необычная деталь — тепло.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 ноября в городе облачно, днем с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах была метель. Ветер восточный и юго-восточный умеренный, ночью местами были порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, днем составит 0 — минус 2. На дорогах гололедица, сложная обстановка.
Такое влияние оказывает циклон, центр которого к исходу дня окажется над восточной частью Балтийского моря. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на среду заметно похолодает — минус 6–8, а местами до минус 11 градусов. Завтра днём минус 5–7, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. 30 ноября тоже будет снег, в отдельных районах метель.
Как Петербург переживает сегодняшнюю погодную ситуацию, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».