В Петербурге не только снег, но и тепло. Однако скоро стукнет мороз, и будет новая метель

Прогноз погоды в Петербурге от СЗ УГМС сегодня более подробный, чем обычно: есть о чем долго рассказывать. Помимо снега, есть ещё одна необычная деталь — тепло.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 ноября в городе облачно, днем с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах была метель. Ветер восточный и юго-восточный умеренный, ночью местами были порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, днем составит 0 — минус 2. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

