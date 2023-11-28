Синоптик Колесов объяснил, почему снега где-то много, а где-то мало

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на совещании в Смольном 28 ноября дал короткий прогноз погоды, а в своём телеграм-канале — более расширенный. Он подводит итоги влияния циклона и прохождения атмосферного фронта.
Картина выпавшего снега, по его словам, очень сложная. Ветер был «приличный» — 10–16 м/с, поэтому снег в одних местах сдувало, в других наносило. За вчерашний день и ночь в разных районах Петербурга выпало от 11 см в Кронштадте и Ломоносове до 17 см снега в центре города. Высота снежного покрова на метеостанциях города, по данным на утро 28 ноября, составила 20 см в центре города, 10 см в Кронштадте и всего 7 см в Ломоносове. Самый сильный ветер был на акватории Невской губы, там сдувало весь выпавший снег.
«Циклон продолжает определять погоду в нашем регионе, но атмосферный фронт ушёл уже на территорию Финляндии. Сегодня в Санкт-Петербурге осадки еще будут, но уже небольшие и с перерывами, так что если и прибавится снега, то не больше 1–3 см», — отмечает Колесов.
Сегодня самая высокая температура воздуха за последние дни, она может кратковременно повышаться даже до 0 градусов. Холодать начнёт после обеда. Ночь на среду будет морозной.
Следующий циклон в Петербурге ожидается 30 ноября. Его, напомним, уже видно на карте.
Город постепенно отходит от последствий снегопада. Улицы усиленно чистят. Пробки около полудня вернулись к обычным 4 баллам. «Фонтанка» проводит опрос на тему, как вы встречали сегодняшнее утро. Ситуацию в городе оперативно отражает наша онлайн-трансляция.