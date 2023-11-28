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    А вам в ботинки забился снег? Зиму ждали, но пришла она внезапно

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    4 комментария

    Полновесная зима стала для многих петербуржцев неожиданной. Не все автомобилисты заранее приготовили лопаты, не все пешеходы — высокие сапоги, чтобы не забивался снег, которого было местами выше колена. «Фонтанка» уже рассказывала о транспортных сложностях утром 28 ноября и о том, как разные службы чистят город. Теперь в объективе — обычные горожане. А как вы, уважаемые читатели, встретили этот день? Ниже в этой новости вас ждёт опрос.

    Снег забился в ботинки
    Снег забился в ботинки
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    "По поводу песиков: да, одеваем) Но в такую погоду не особо хочется гулять", - рассказывает читатель Владислав.

    Фото: читатель "Фонтанки" Владислав
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    На Петроградской стороне машину засыпало так, что девушка не сразу смогла открыть дверь.

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    Вообще, очистка машин сегодня - самый популярный спорт. Иногда приходится привлекать специалистов.

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    Впрочем, и простая ходьба, совмещённая с прыжками, утром была на уровне силовых упражнений или аэробики в зале.

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    читательница "Фонтанки" Алла

    Настоящий спортсмен делает это красиво.

    читательница "Фонтанки" Ольга

    Дворники не только качали мускулы, но и создавали арт-объекты. Вашему вниманию - лопата, венчающая сугроб.

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    Многие горожане просто радовались чистому белому снегу, который и правда украсил город.

    А как вы, уважаемые читатели, встретили сегодняшний снежный коллапс?

    Снег забился в ботинки
    Снег забился в ботинки
    Фото: читатель "Фонтанки" Владислав

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