А вам в ботинки забился снег? Зиму ждали, но пришла она внезапно

Полновесная зима стала для многих петербуржцев неожиданной. Не все автомобилисты заранее приготовили лопаты, не все пешеходы — высокие сапоги, чтобы не забивался снег, которого было местами выше колена. «Фонтанка» уже рассказывала о транспортных сложностях утром 28 ноября и о том, как разные службы чистят город. Теперь в объективе — обычные горожане. А как вы, уважаемые читатели, встретили этот день? Ниже в этой новости вас ждёт опрос.
"По поводу песиков: да, одеваем) Но в такую погоду не особо хочется гулять", - рассказывает читатель Владислав.
На Петроградской стороне машину засыпало так, что девушка не сразу смогла открыть дверь.
Вообще, очистка машин сегодня - самый популярный спорт. Иногда приходится привлекать специалистов.
Впрочем, и простая ходьба, совмещённая с прыжками, утром была на уровне силовых упражнений или аэробики в зале.
читательница "Фонтанки" Алла
Настоящий спортсмен делает это красиво.
читательница "Фонтанки" Ольга
Дворники не только качали мускулы, но и создавали арт-объекты. Вашему вниманию - лопата, венчающая сугроб.
Многие горожане просто радовались чистому белому снегу, который и правда украсил город.