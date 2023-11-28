Не только перед Мариинским дворцом. Как Петербург чистят от снега

В Петербурге всё больше мест, очищенных от снега. В этом 28 ноября убеждаются и читатели, и сотрудники «Фонтанки», и прочие горожане.
Перед Мариинским дворцом, где заседают городские депутаты, идеально чисто было ещё в тёмное время суток.
Но не только. Невский аж блестит.
Очищают подходы к метро.
Вот так выглядит тротуар на Ленинском проспекте.
Ради уборки узкие улицы приходится перекрывать. Например, на Гончарной из-за этого образовался затор.
читательница «Фонтанки» Мария
ЗСД ночью убирали семь раз, использовали 310 тонн реагентов. На линии в постоянном режиме находятся 35 единиц крупной эксплуатационной техники, суммарный пробег за ночь составил около 20 тысяч километров. Специалисты ручной уборки очищают зоны пунктов оплаты, обеспечивают читаемость знаков. По оценке эксплуатационных служб, количество выпавшего снега составило 15–17 см; ДТП с существенными последствиями на ЗСД не зафиксировано, сообщает телеграм-канал магистрали.
«В течение ночи, в условиях непрерывного снегопада уборочные машины сделали семь кругов уборки, пройдя все участки трассы. В ходе каждого круга производилась обработка противогололедными материалами, уборка снега плугами и подметание щетками. Далее будет произведен вывоз собранного снега на снегоплавильные станции».
Федеральные дороги Петербурга и Ленобласти, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», чистит и обрабатывает 274 единицы техники. В расчистке и обработке КАД за сутки задействовали 71 единицу различной спецтехники (КДМ, погрузчики, тракторы и пр.) и 38 сотрудников подрядной организации, израсходовано 658 тонн соли. В Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 2757 тонн противогололедных материалов, задействовали 203 единицы различной спецтехники, а также 416 сотрудников.
На региональных дорогах Ленобласти работают 400 единиц спецтехники, очищено 13,3 тысяч километров дорог и обочин, на расчистке трудятся почти 600 человек. За ночь в области выпало до 40 сантиметров снега, сообщает пресс-служба регионального дорожного комитета.
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