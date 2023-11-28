Не только перед Мариинским дворцом. Как Петербург чистят от снега

В Петербурге всё больше мест, очищенных от снега. В этом 28 ноября убеждаются и читатели, и сотрудники «Фонтанки», и прочие горожане.



Перед Мариинским дворцом, где заседают городские депутаты, идеально чисто было ещё в тёмное время суток.