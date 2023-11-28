В Петербурге 8 баллов, что утром бывает очень редко

Загруженность дорог Петербурга 28 ноября к 8:45 достигла 8 баллов, что на 2 выше обычного для утреннего часа пик.
Общественному транспорту сложно. «В связи с невозможностью подъезда к обязательной остановке «Бульвар Головнина» трасса автобусного маршрута № 220 временно изменена. Автобус № 220 направлен от Крестовского острова до ул. Челюскина. От ул. Челюскина по ул. Лисянского, разворот у 6-ра Головнина, ул. Лисянского, ул. Челюскина, ул. Крузенштерна, далее по своей трассе», — сообщает «Организатор перевозок».
Телеграм-канал «Мегаполис» публикует почти новогодние фотографии, сделанные у метро «Пионерская», со следующим комментарием: «Вы скучали по ним? По родным, любимым, двухметровым сугробам?».
В Токсово трактор помогает людям выехать.
Циклон, натворивший бед на юге и в центральной части России, добрался до Петербурга вчера. В Пулково задерживали самолёты, вечером на дорогах было 9 баллов. Сегодня утром в городе уже 8 баллов, что на 2 выше обычного. Машины и автобусы вязнут в снегу. Что сейчас происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».