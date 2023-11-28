    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, вос

    745мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.7eur97.16

    В Петербурге 8 баллов, что утром бывает очень редко

    4237
    65 комментариев

    Загруженность дорог Петербурга 28 ноября к 8:45 достигла 8 баллов, что на 2 выше обычного для утреннего часа пик.

    ПоделитьсяПоделиться

    Общественному транспорту сложно. «В связи с невозможностью подъезда к обязательной остановке «Бульвар Головнина» трасса автобусного маршрута № 220 временно изменена. Автобус № 220 направлен от Крестовского острова до ул. Челюскина. От ул. Челюскина по ул. Лисянского, разворот у 6-ра Головнина, ул. Лисянского, ул. Челюскина, ул. Крузенштерна, далее по своей трассе», — сообщает «Организатор перевозок».

    Телеграм-канал «Мегаполис» публикует почти новогодние фотографии, сделанные у метро «Пионерская», со следующим комментарием: «Вы скучали по ним? По родным, любимым, двухметровым сугробам?».

    ПоделитьсяПоделиться

    В Токсово трактор помогает людям выехать.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Циклон, натворивший бед на юге и в центральной части России, добрался до Петербурга вчера. В Пулково задерживали самолёты, вечером на дорогах было 9 баллов. Сегодня утром в городе уже 8 баллов, что на 2 выше обычного. Машины и автобусы вязнут в снегу. Что сейчас происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегПогодаПогода в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 65

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    65
    close