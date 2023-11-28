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    Даешь дорогу снегоуборке. Беглов попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт

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    Более 13 тысяч кровель домов в Петербурге необходимо очистить от снега. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на экстренном совещании городского правительства по ликвидации последствий циклона 28 ноября, сообщает пресс-служба Смольного.

    По данным Смольного, всего в штате коммунальных служб числятся 550 кровельщиков, но для уборки снега планируют привлечь еще почти 2 тысячи человек. Беглов поручил синхронизировать очистку кровель с уборкой тротуаров, уделить особое внимание подходам к парадным, пешеходным переходам и станциям метро.

    В Смольном отметили, что утром 28 ноября весь общественный транспорт вышел в рейсы без сбоев. Сегодня для уборки снега на дороги Петербурга должно выйти не менее 100 самосвалов и 30 погрузчиков, заявил Беглов. Губернатор также призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить количество автомобилей в часы пик и дать дорожникам убрать снег. Кроме того, Беглов отметил, что ответственность за уборку города также лежит на всех собственниках недвижимости.

    По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, который тоже присутствовал на совещании, снег продолжится и во вторник, 28 ноября. Циклон все еще над городом, поэтому осадки будут, но в небольшом количестве. Перерыв ожидается 29 ноября, а 30-го числа в Петербург придет еще один южный циклон.

    «Рассчитываем, что он будет менее интенсивный, но все равно на 10–15 см снежного покрова надо рассчитывать. Влияние этого циклона остается еще и 1 декабря. <…> Метели тоже будут. Со 2 числа поспокойнее должно быть, но уже отрицательная температура», — прогнозирует синоптик.

    О том, как Петербург переживает снежный апокалипсис, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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