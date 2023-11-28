Высоко над нами сразу два зловредных циклона. Один придёт позже

За непогоду в европейской части России в ближайшие дни отвечают сразу два циклона. Спутниковый снимок, на котором они хорошо видны, показал 28 ноября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Первый циклон — это тот, который с ураганным ветром промчался по Крыму и Кубани, засыпал снегом Москву и Санкт-Петербург, а сейчас уходит на Скандинавию. Второй в среду вызовет ливни и сильный штормовой ветер (но уже не ураганной силы) на юге России. В ночь на четверг он принесёт снегопады и гололёды в центр европейской части страны.
26 и 27 ноября на юге России циклон вызвал сильный ураганный ветер и подтопления. По данным на 28 ноября, погибли четыре человека, более 20 пострадали. Почти два миллиона человек остались без света. В Москве коллапс начался ночью 27 ноября, а в Петербурге вечером: на дорогах было 9 баллов, откладывали авиарейсы. Как сейчас Северная столица переживает снежный удар, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».