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    Пока петербуржцы негодуют из-за снега, медведица Хаарчаана с удовольствием валяется в сугробе

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    Ленинградский зоопарк

    Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка в отличие от петербуржцев, пробирающихся по заснеженным улицам, очень рада снегопаду. Посмотрите, как она с удовольствием играет и барахтается в сугробе.

    Милым видео на контрасте с последствиями снегопада в Петербурге поделились 28 ноября в Ленинградском зоопарке. Медведица резвится в снегу с мячом и даже пытается вовлечь в игру оператора. А потом встает на задние лапы — и просто ныряет в сугроб. Кто не делал так в детстве?

    «Давайте на минутку отложим все дела и возьмем пример с нашей красавицы Хаарчааны — будем радоваться приходу зимы и приближающемуся Новому году. Ведь так важно иногда снова вернуться в детство», — добавили сотрудники зоопарка.

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    ПетербургЛенинградский зоопаркЖивотныеБелые медведиХаарчаана
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