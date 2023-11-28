Пока петербуржцы негодуют из-за снега, медведица Хаарчаана с удовольствием валяется в сугробе

Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка в отличие от петербуржцев, пробирающихся по заснеженным улицам, очень рада снегопаду. Посмотрите, как она с удовольствием играет и барахтается в сугробе.



Милым видео на контрасте с последствиями снегопада в Петербурге поделились 28 ноября в Ленинградском зоопарке. Медведица резвится в снегу с мячом и даже пытается вовлечь в игру оператора. А потом встает на задние лапы — и просто ныряет в сугроб. Кто не делал так в детстве?