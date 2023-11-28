Пассажиры в Пулково часами ожидают вылет из-за метели. Задержаны уже 30 рейсов

Пассажиры рейса в Волгоград авиакомпании «Россия» несколько часов просидели в салоне самолета в ожидании вылета из Пулково. Об этом «Фонтанке» сообщил клиент перевозчика Юрий 27 ноября.



Самолет должен был отправиться в 15.00. Но к 11-ти вечера пассажиры все ещё находились в салоне в Петербурге.

«Сначала загрузили в самолет по плану, Просидели в самолете 3 часа, покатались по ВПП. Выгрузили в аэропорт. В 20–00 загрузили опять в самолет. До сих пор сидим», — отметил Юрий, добавив, что борт ожидает противообледенительную обработку.