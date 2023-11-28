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    Пассажиры в Пулково часами ожидают вылет из-за метели. Задержаны уже 30 рейсов

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    Пассажиры рейса в Волгоград авиакомпании «Россия» несколько часов просидели в салоне самолета в ожидании вылета из Пулково. Об этом «Фонтанке» сообщил клиент перевозчика Юрий 27 ноября.

    Самолет должен был отправиться в 15.00. Но к 11-ти вечера пассажиры все ещё находились в салоне в Петербурге.

    «Сначала загрузили в самолет по плану, Просидели в самолете 3 часа, покатались по ВПП. Выгрузили в аэропорт. В 20–00 загрузили опять в самолет. До сих пор сидим», — отметил Юрий, добавив, что борт ожидает противообледенительную обработку.

    По данным онлайн табло «Яндекса», вылет был назначен на 23.30. К этому времени борт вышел на взлетную полосу, следует из сервиса flightradar.

    Всего к полуночи со статусом «задержан» в Пулково числятся порядка 30-ти самолетов на вылет. Из-за метели аэропорт работает в сложных метеоусловиях.

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