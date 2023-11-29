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    Пытался проскочить между электричками. В Петербурге поезд сбил молодого человека, и он выжил

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    Пассажир электрички так спешил на работу, что попал под колеса другого состава.

    Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 29 ноября, инцидент произошел около 9 утра у железнодорожной станции Паровозный музей.

    Молодой человек вышел из вагона электрички и попытался перейти пути перед другим электропоездом, который начал движение. Машинист состава сообщением Поселок — Санкт-Петербург применил экстренное торможение, но пешехода задело выступающими габаритами электропоезда.

    Пострадавшего увезли в больницу. Его личность устанавливается.

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