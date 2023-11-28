Стрелку из Колпино дали 14 лет колонии. Он угрожал убийством дочери и 10 раз выстрелил в полицейского

Городской суд Петербурга огласил приговор стрелку из Колпино. Он заперся в квартире с ружьем и дочерью, угрожал возлюбленной самоубийством и выстрелил в полицейского, который приехал на вызов. Обвиняемого приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов 28 ноября.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Инцидент произошел 15 марта на бульваре Трудящихся. 40-летний уроженец Сургута Пономарев, будучи пьяным, схватил охотничье ружье, которое хранилось у него в сейфе, под угрозой убийства взял в заложники свою 14-летнюю дочь и заперся в квартире. После этого, по словам его 24-летней сожительницы, стал звонить ей и требовать, чтобы она вернулась домой, иначе мужчина сведет счеты с жизнью.
Девушка вызвала полицию, но мужчина не собирался сдаваться стражам порядка. В ответ на просьбы начальника 55-го отдела полиции освободить несовершеннолетнюю Пономарев 10 раз выстрелил в дверь. Как сообщает пресс-служба, полицейский отошел на безопасное расстояние, поэтому пострадала только входная дверь.
Пономарев частично признал вину и пояснил, что стрелял, но без умысла. Его обвинили по ч.2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») в отношении несовершеннолетней с использованием оружия, а также по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Первые три года стрелок будет отбывать наказание в тюрьме, остальные 11 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с Пономарева в пользу полицейского компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.