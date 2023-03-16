Юная возлюбленная свела с ума жителя Колпино. МВД показывает, как в ожидании её он наделал в двери дополнительных «глазков»

ГУ МВД показал фото из квартиры, где мужчина с ружьем заперся с дочерью. Он обещал убить себя, но стрелял по полицейским.
На снимках, предоставленных главком 16 марта, видно, что не одну пулю из охотничьего ружья 40-летний уроженец Сургута выпустил по двери, за которой стоял наряд. Теперь в ней как минимум на четыре «глазка» стало больше.
Показали в полиции и само ружье — «Магнум».
Сам мужчина ранее в поле зрения МВД не попадал, но имеет долги по коммунальным платежам. С его 14-летней дочерью все в порядке.
О том, что нетрезвый мужчина заперся с ружьем и ребенком в квартире на бульваре Трудящихся, полиции рассказала 24-летняя возлюбленная дебошира. Он звонил ей с требованием вернуться домой и угрозой совершить самоубийство, если она этого не сделает.
В итоге мужчина оказался один в камере и со статьей «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».