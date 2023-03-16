Юная возлюбленная свела с ума жителя Колпино. МВД показывает, как в ожидании её он наделал в двери дополнительных «глазков»

ГУ МВД показал фото из квартиры, где мужчина с ружьем заперся с дочерью. Он обещал убить себя, но стрелял по полицейским.



На снимках, предоставленных главком 16 марта, видно, что не одну пулю из охотничьего ружья 40-летний уроженец Сургута выпустил по двери, за которой стоял наряд. Теперь в ней как минимум на четыре «глазка» стало больше.