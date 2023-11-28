Сотрудник петербургской компании отказался бесплатно убирать снег и получил 600 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу 28 ноября, уроженец Коми в феврале прошлого года устроился в Петербурге по специальности газорезчик 5 разряда. Почти сразу от него потребовали вдобавок к своим функциям убирать снег. После отказа, мужчину уволили. Поработать газорезчику удалось всего 2 месяца. В качестве причины увольнения работодатель указал недостаточную квалификацию, якобы подтвержденную аттестацией.

Однако уволенный утверждал, что никакой аттестации не проходил и конфликт был только из-за уборки снега, за которую работодатель платить не хотел. Мужчина обратился в суд за защитой своих прав.



Гендиректор компании в ходе заседания подтвердил претензии к качеству выполнения работ по уборке снега.

