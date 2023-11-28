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    Сотрудник петербургской компании отказался бесплатно убирать снег и получил 600 тысяч рублей

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    Благодаря приставам петербургская компания выплатила компенсацию бывшему работнику, отказавшемуся бесплатно работать дворником.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу 28 ноября, уроженец Коми в феврале прошлого года устроился в Петербурге по специальности газорезчик 5 разряда. Почти сразу от него потребовали вдобавок к своим функциям убирать снег. После отказа, мужчину уволили. Поработать газорезчику удалось всего 2 месяца. В качестве причины увольнения работодатель указал недостаточную квалификацию, якобы подтвержденную аттестацией.

    Однако уволенный утверждал, что никакой аттестации не проходил и конфликт был только из-за уборки снега, за которую работодатель платить не хотел. Мужчина обратился в суд за защитой своих прав.

    Гендиректор компании в ходе заседания подтвердил претензии к качеству выполнения работ по уборке снега.

    Суд постановил взыскать с компании зарплату за дни вынужденного прогула, который составил 141 день. А также возместить расходы на перелет и проживание в гостинице бывшего сотрудника, который после увольнения уехал в свой родной город. Он трижды прилетал на судебные заседания.

    Самостоятельно фирма выплачивать компенсацию не стала, пришлось вмешаться приставам.

    «В итоге денежные средства в размере почти 600 тысяч рублей, были принудительно взысканы с расчетных счетов петербургской компании», - сообщили в пресс-службе управления.

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    СнегУборка снегаПриставыСудКомпенсация
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