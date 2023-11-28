Петербург бьет рекорды — такого снега в ноябре не было уже 7 лет

Петербург побил рекорд по количеству снега в ноябре. Об этом рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 28 ноября.



По данным синоптика, на городской метеостанции высота снежного покрова достигла 20 сантиметров — это самый высокий показатель с начала нынешнего холодного сезона, а сегодня еще и самый высокий на всей территории Ленобласти.

Но это не единственный подвиг стихии. Как говорит Михаил Леус, количество осадков побило семилетний рекорд. В последний раз столько снега в Петербурге было лишь в 2016 году.

Добавим, что в Москве во вторник почти +3 градуса, поэтому вчерашний снежный коллапс там постепенно тает. По данным Леуса на 28 ноября, на главной метеостанции столицы высота снежного покрова составляет 19 сантиметров, и все равно это в 3 раза выше нормы. На других метеостанциях Москвы снежный покров колеблется от 19 до 23 сантиметров.