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    Петербург бьет рекорды — такого снега в ноябре не было уже 7 лет

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    Петербург побил рекорд по количеству снега в ноябре. Об этом рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 28 ноября.

    По данным синоптика, на городской метеостанции высота снежного покрова достигла 20 сантиметров — это самый высокий показатель с начала нынешнего холодного сезона, а сегодня еще и самый высокий на всей территории Ленобласти.

    Но это не единственный подвиг стихии. Как говорит Михаил Леус, количество осадков побило семилетний рекорд. В последний раз столько снега в Петербурге было лишь в 2016 году.

    Добавим, что в Москве во вторник почти +3 градуса, поэтому вчерашний снежный коллапс там постепенно тает. По данным Леуса на 28 ноября, на главной метеостанции столицы высота снежного покрова составляет 19 сантиметров, и все равно это в 3 раза выше нормы. На других метеостанциях Москвы снежный покров колеблется от 19 до 23 сантиметров.

    Теперь участь разгребать последствия снегопада коснулась Петербурга. Как справляются коммунальщики и какие рекомендации дают в Смольном — читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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