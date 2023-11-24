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    СК: троих детей нашли мертвыми в Псковской области. Под подозрением мать

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    В Псковской области местная жительница подозревается в убийстве своих детей, один из которых младенец. Об этом 24 ноября сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

    Фото: СУ СК РФ по Псковской области
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    Сообщение об обнаружении тел троих детей в одной из квартир в Великих Луках и в частном доме на территории Куньинского района в полицию поступило 23 ноября. Мертвыми обнаружены 8-летняя девочка и двое мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы.

    Региональный СК возбудил два уголовных дела по пунктам «а» и «в» части второй статьи 105 УК РФ — «Убийство двух и более малолетних» и пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В качестве подозреваемой задержана мать детей. Решается вопрос о мере пресечения.

    Сейчас следователи осматривают места происшествия. В рамках расследования также будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики.

    Фото: СУ СК РФ по Псковской области

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    Комментарии 15

    Гость24 Ноя 2023 в 12:24
    Будни Скрепостана.
    +3−0
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