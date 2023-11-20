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    Кремлёвская красавица: 25-метровая ель из подмосковного леса станет главной ёлкой России

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    В этом году Красную площадь в Москве будет украшать 25-метровая ель из подмосковного Фряново. Спутниковый снимок дерева публикует 20 ноября Рослесинфорг.

    Как отмечает РИА Новости, возраст елки — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров. Дерево было выбрано из 50–70 претендентов, которые прошли отбор по таким критериям, как гладкий ствол, конусовидная крона и удобное расположение, чтобы к дереву без труда проехала тяжелая техника для транспортировки.

    В Петербурге пока что не определились с главной еловой красавицей. В прошлом году это было дерево из Приозерского района Ленобласти. Елке было более 100 лет, ее высота достигала 27 метров. 19 января 2023 года в Северную столицу пришла оттепель, которая принесла с собой сильный ветер. Непогода разбушевалась настолько, что верхушка дерева немного накренилась. Ель было решено демонтировать.

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    ЕлкаМоскваКрасная площадь
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