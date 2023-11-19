Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 ноября.

Несколько регионов РФ подверглись обстрелу. Обломки сбитого над Московской областью дрона упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино и города Старая Купавна.

Кроме этого, ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Повреждены около десяти строений на территории сельскохозяйственного предприятия.

— По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм канале.

Подоляк высказался о будущем Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет сохраниться в исторической перспективе, через 10 или 15 лет, если не попытаться вернуть территории, вошедшие в состав России.

— У нас есть хотя бы один шанс сохраниться в историческом разрезе, 10 или 15 лет? У нас есть другой финал, кроме как не пойти на Крым, при котором Украина будет иметь историческую перспективу? — сказал Подоляк в интервью украинскому 24-му телеканалу.

По его мнению, поражение страны будет и поражением западных партнеров, которые не смогут претендовать на глобальное лидерство.