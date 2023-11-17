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    Правительство РФ приняло решение о снятии запрета на экспорт нефтепродуктов

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    Правительство России 17 ноября приняло решение о снятии временного запрета на экспорт из РФ автомобильного бензина, передает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго.

    «В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка. <...> Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн», — цитирует агентство сообщение Минэнерго.

    Ведомство подчеркивает, что зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ. Также заявлено, что мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер, включая возвращение запрета в случае необходимости.

    Напомним, в сентябре правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива, чтобы стабилизировать отечественный рынок. В ходе совещания 27 сентября президент РФ Владимир Путин упрекнул правительство в том, что розничная стоимость бензина и дизеля увеличилась, несмотря на снижение биржевых цен на топливо.

    В начале октября правительство России скорректировало меры по ограничению экспорта топлива, разрешив экспорт дизеля по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

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    БензинСнятие запрета на экспорт нефтепродуктов
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    Комментарии 16

    Гость17 Ноя 2023 в 20:57
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