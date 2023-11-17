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    Путин назвал неестественным деление людей на первый и второй сорт

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    В мире не должно быть деления людей на первый и второй сорт. Такое заявление 17 ноября сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, как учесть голос каждой страны-участницы при расширении БРИКС.

    «Это сложно, но к этому надо стремиться», — заявил Владимир Путин, отметив, что другой вариант уже хорошо известен — это провозглашение исключительности кого-то одного по отношению к другим. «Деления людей на первый и второй сорт, как мясо, в человеческом обществе быть не должно. Это неестественно», — заявил Владимир Путин (цитата из трансляции «БелРос»).

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    Владимир ПутинСортМясоБРИКС
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