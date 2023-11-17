Швыдкой: российская замена «Евровидения» покажет популярное искусство БРИКС и Китая

Отечественное «Евровидение» может обратиться к культурам стран БРИКС и Китая. Об этом 17 ноября сказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



«Понятно, что мы сегодня ищем новые пространства, новые рынки, новые форматы, — высказался он о текущей ситуации с положением российской культуры в мире, — Сейчас один из таких форматов: Константин Эрнст, «Первый канал», делает с фондом «Традиции искусства» «ЕвроАзиевидение».



Швыдкой подчеркнул, что проект — «не альтернатива «Евровидения», но просто какой-то новый проект, который показал популярное искусство стран БРИКС и Китая».

