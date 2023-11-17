Швыдкой: российская замена «Евровидения» покажет популярное искусство БРИКС и Китая

Отечественное «Евровидение» может обратиться к культурам стран БРИКС и Китая. Об этом 17 ноября сказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Понятно, что мы сегодня ищем новые пространства, новые рынки, новые форматы, — высказался он о текущей ситуации с положением российской культуры в мире, — Сейчас один из таких форматов: Константин Эрнст, «Первый канал», делает с фондом «Традиции искусства» «ЕвроАзиевидение».
Швыдкой подчеркнул, что проект — «не альтернатива «Евровидения», но просто какой-то новый проект, который показал популярное искусство стран БРИКС и Китая».
По словам Швыдкого, у стран БРИКС — «много потребностей», и их культуры — индийская, китайская, бразильская, южноафриканская — которые, в отличие от культуры европейской, лишены «условной глобальности», — крайне разнообразны. Спецпредставитель президента назвал культуру «очень хорошим и правильным мотивом» для выхода на новые рынки.
Ранее министр культуры Ольга Любимова и глава Первого канала Константин Эрнст анонсировали международный песенный конкурс «Интервидение», который может пройти уже в 2024 году.