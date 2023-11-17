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    Музыка

    Эрнст анонсировал новый песенный конкурс «Интервидение» — «без политических влияний»

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    На Международном культурном форуме в Петербурге министр культуры Ольга Любимова рассказала о запуске новых форматов сотрудничества.

    «Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — цитирует «Говорит Москва» слова министра на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

    Подробностями об «Интервидении» поделился гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил провести открытый песенный конкурс уже в «наступающем году» и далее проводить его ежегодно.

    «В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — цитирует его ТАСС.

    С его слов, Россия рассчитывает на активное участие стран БРИКС. Судить конкурс будет национальное жюри, а его оргкомитет будет действовать постоянно.

    Эрнст напомнил, что у Первого канала — большой опыт проведения конкурса «Евровидение». Однако, по его словам, на тот на протяжении последних многих лет «оказывается слишком много политических воздействий».

    Напомним, Россию отстранили от участия в «Евровидении» сразу после начала СВО.

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    Гость17 Ноя 2023 в 13:32
    Победит Шаман
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