Эрнст анонсировал новый песенный конкурс «Интервидение» — «без политических влияний»

На Международном культурном форуме в Петербурге министр культуры Ольга Любимова рассказала о запуске новых форматов сотрудничества.



«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — цитирует «Говорит Москва» слова министра на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.



Подробностями об «Интервидении» поделился гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил провести открытый песенный конкурс уже в «наступающем году» и далее проводить его ежегодно.

