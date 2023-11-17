Эрнст анонсировал новый песенный конкурс «Интервидение» — «без политических влияний»

На Международном культурном форуме в Петербурге министр культуры Ольга Любимова рассказала о запуске новых форматов сотрудничества.
«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — цитирует «Говорит Москва» слова министра на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Подробностями об «Интервидении» поделился гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил провести открытый песенный конкурс уже в «наступающем году» и далее проводить его ежегодно.
«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — цитирует его ТАСС.
С его слов, Россия рассчитывает на активное участие стран БРИКС. Судить конкурс будет национальное жюри, а его оргкомитет будет действовать постоянно.
Эрнст напомнил, что у Первого канала — большой опыт проведения конкурса «Евровидение». Однако, по его словам, на тот на протяжении последних многих лет «оказывается слишком много политических воздействий».
Напомним, Россию отстранили от участия в «Евровидении» сразу после начала СВО.