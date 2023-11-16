Обезьяна взяла человека в заложники после семейной ссоры в Москве

Жителям одной из многоэтажек в Москве после семейной ссоры пришлось вызывать спасателей. Унимать, однако, потребовалось не людей, а их экзотического питомца.
В четверг, 16 ноября, в московскую службу 112 поступила информация о происшествии в доме 12 по Ясеневой улице. Из-за семейной ссоры в квартире разнервничался домашний капуцин Мася и стал бросаться на людей, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы. На место отправили пожарный расчет.
Поймать обезьяну оказалось непросто, она уселась на человека и никого к нему не подпускала. Выкрутились хитростью: пока сотрудник полиции отвлекал Масю лакомством, пожарный в полной боевой экипировке сумел подобраться ближе и поймать капуцина. После этого обезьяну не без сопротивления усадили обратно в вольер.
Без последствий все же не обошлось: питомец успел немного покусать родственника заявителей. Ему оказали медицинскую помощь на месте.