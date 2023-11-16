Обезьяна взяла человека в заложники после семейной ссоры в Москве

Жителям одной из многоэтажек в Москве после семейной ссоры пришлось вызывать спасателей. Унимать, однако, потребовалось не людей, а их экзотического питомца.

В четверг, 16 ноября, в московскую службу 112 поступила информация о происшествии в доме 12 по Ясеневой улице. Из-за семейной ссоры в квартире разнервничался домашний капуцин Мася и стал бросаться на людей, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы. На место отправили пожарный расчет.