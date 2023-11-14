ФСБ: теракт предотвращён в администрации Челябинска

Сотрудники УФСБ по Челябинской области предотвратили террористический акт в одном из административных зданий Челябинска. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на управление.

Для совершения теракта мужчина собирался использовать самодельные зажигательные гранаты. По предварительным данным, он является сторонником украинской националистической организации.

Гражданин РФ задержан, помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).