Путин примет участие в Петербургском культурном форуме

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в городе с 16 по 18 ноября. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да», — ответил представитель Кремля журналистам на соответствующий вопрос.



IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября 2023 года после трехгодичного перерыва. Форум в 2020 и 2021 годах не проводили из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м отменили за месяц до начала — в октябре. Программа культурного форума до сих пор неизвестна публике.