    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    756мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd92.2eur98.44

    Путин примет участие в Петербургском культурном форуме

    3316
    30 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в городе с 16 по 18 ноября. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Да», — ответил представитель Кремля журналистам на соответствующий вопрос.

    IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября 2023 года после трехгодичного перерыва. Форум в 2020 и 2021 годах не проводили из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м отменили за месяц до начала — в октябре. Программа культурного форума до сих пор неизвестна публике.

    В этом году Петербургский международный культурный форум возглавит художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман. Заявки на участие в мероприятии подали 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ, рассказала в октябре председатель оргкомитета форума, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Культурный форумПетербургВладимир Путин
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close