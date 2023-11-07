Дворцовую готовят к культурному форуму. Первые ограничения движения уже в силе

Санкт-Петербургский международный культурный форум перекроет улицы в центре Петербурга. На Дворцовой площади уже ввели первые ограничения. Там разместят сцену и временные ограждения для концерта.



Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на установку временных элементов благоустройства и ограждений для проведения концерта в рамках культурного форума, сообщает 7 ноября пресс-служба ГАТИ. На Дворцовой площади установят сцену размерами 18 на 18 метров с двумя светодиодными экранами по 40 квадратных метров, трибуны для зрителей и другое оборудование. С полуночи 6 ноября на Дворцовой площади сузили проезжую часть вдоль домов 4 и 6–8, сообщает комитет по транспорту. Это ограничение продлится до 23:59 25 ноября.