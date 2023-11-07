Дворцовую готовят к культурному форуму. Первые ограничения движения уже в силе

Санкт-Петербургский международный культурный форум перекроет улицы в центре Петербурга. На Дворцовой площади уже ввели первые ограничения. Там разместят сцену и временные ограждения для концерта.
Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на установку временных элементов благоустройства и ограждений для проведения концерта в рамках культурного форума, сообщает 7 ноября пресс-служба ГАТИ. На Дворцовой площади установят сцену размерами 18 на 18 метров с двумя светодиодными экранами по 40 квадратных метров, трибуны для зрителей и другое оборудование. С полуночи 6 ноября на Дворцовой площади сузили проезжую часть вдоль домов 4 и 6–8, сообщает комитет по транспорту. Это ограничение продлится до 23:59 25 ноября.
С 0:00 до 23:59 15 ноября будет запрещено парковаться на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8, Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, а также нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта и четной — от Невского до Конюшенного переулка. А с 0:00 16 ноября до 8:00 19 ноября на этих же участках и еще в Волынском переулке перекроют движение транспорта.
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября 2023 года после трехгодичного перерыва. В 2020 и 2021 годах его не проводили из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м отменили за месяц до начала — в октябре. В этом году форум возглавит художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман. Заявки на участие в мероприятии подали 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ, рассказала в октябре председатель оргкомитета форума, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.