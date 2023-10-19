В Санкт-Петербургском международном культурном форуме хотят участвовать представители БРИКС и ШОС

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ), запланированный на ноябрь, получил заявки на участие от 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ. Об этом председатель оргкомитета форума, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС, опубликованном 19 октября.

«Пока не буду забегать вперед, называя фамилии и должности, но могу уже сейчас сказать, что есть и министры культуры, и их заместители, есть представители творческой общественности, политических кругов», — отметила Голикова.

Оргкомитет собирает заявки до 1 ноября. Сам форум пройдёт 16–18 ноября.