В Санкт-Петербургском международном культурном форуме хотят участвовать представители БРИКС и ШОС

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ), запланированный на ноябрь, получил заявки на участие от 70 стран из БРИКС, ШОС и СНГ. Об этом председатель оргкомитета форума, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС, опубликованном 19 октября.
«Пока не буду забегать вперед, называя фамилии и должности, но могу уже сейчас сказать, что есть и министры культуры, и их заместители, есть представители творческой общественности, политических кругов», — отметила Голикова.
Оргкомитет собирает заявки до 1 ноября. Сам форум пройдёт 16–18 ноября.
«Мы переживаем очень сложные два года, кто-то их называет драматическими, кто-то годами перелома», — добавила председатель оргкомитета.
В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии коронавируса, в 2022 году был отменён. В этом году при проведении мероприятия будут приняты особые меры эпидемиологической безопасности, добавила Голикова.
Организаторы форума — правительство России, Минкульт РФ и правительство Санкт-Петербурга. Глава дирекции — худрук Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, он сменил Егора Москвина.