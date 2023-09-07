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    Театры

    Владимир Кехман возглавит Санкт-Петербургский международный культурный форум

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    Художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман стал директором АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума». Эту информацию «Фонтанке» 7 сентября подтвердили источники в Смольном. Мероприятие планируется провести в этом году впервые после перерыва в несколько лет. Форум должен пройти с 16 по 18 ноября.

    Ранее дирекцию форума возглавлял Егор Москвин. Для Владимира Кехмана это уже не первый культурный форум в статусе руководителя — ранее его ставили во главе только зарождавшегося мероприятия в 2012 году.

    Культурный форум не проводился в Петербурге с 2019 года: в 2020-м и 2021-м его отменяли из-за пандемии. Решение отменить форум в 2022 году было принято всего за месяц до мероприятия, в октябре.

    © Фонтанка.Ру

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