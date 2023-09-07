Владимир Кехман возглавит Санкт-Петербургский международный культурный форум

Художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман стал директором АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума». Эту информацию «Фонтанке» 7 сентября подтвердили источники в Смольном. Мероприятие планируется провести в этом году впервые после перерыва в несколько лет. Форум должен пройти с 16 по 18 ноября.



Ранее дирекцию форума возглавлял Егор Москвин. Для Владимира Кехмана это уже не первый культурный форум в статусе руководителя — ранее его ставили во главе только зарождавшегося мероприятия в 2012 году.

