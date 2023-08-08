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    В минкульте рассказали о судьбе Санкт-Петербургского международного культурного форума

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    Министр культуры Ольга Любимова заявила, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2023 году состоится, и это произойдет в ноябре — как и было раньше. Об этом сообщает ТАСС 8 августа.

    «Мы сейчас немного меняем архитектуру. Но он точно будет. Надеюсь, что будет очень ярким, безусловно, международным», — поделилась она. Министр также упомянула, что хотелось бы сделать форум «предельно индустриальным».

    Последние три года Культурный форум не проводился: в 2020-м и 2021-м его отменяли из-за пандемии. Решение отменить форум в 2022 году было принято всего за месяц до мероприятия, в октябре.

    Международный культурный форум проходил в Петербурге в 2017, 2018 и 2019 годах. Его основной площадкой становился Главный штаб Государственного Эрмитажа. Также события проходили в Русском музее, Этнографическом музее, «Манеже» и в других учреждениях. Помимо деловой программы проводилась общественная, подразумевавшая распределение бесплатных билетов на выставки и спектакли для горожан.

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