В минкульте рассказали о судьбе Санкт-Петербургского международного культурного форума

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2023 году состоится, и это произойдет в ноябре — как и было раньше. Об этом сообщает ТАСС 8 августа.



«Мы сейчас немного меняем архитектуру. Но он точно будет. Надеюсь, что будет очень ярким, безусловно, международным», — поделилась она. Министр также упомянула, что хотелось бы сделать форум «предельно индустриальным».



Последние три года Культурный форум не проводился: в 2020-м и 2021-м его отменяли из-за пандемии. Решение отменить форум в 2022 году было принято всего за месяц до мероприятия, в октябре.

