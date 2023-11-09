Охранникам объектов ТЭК разрешат сбивать беспилотники

Власти хотят наделить сотрудников ЧОП правом сбивать беспилотники над объектами ТЭК. Законопроект уже зарегистрировали в Госдуме. Текст документа опубликовали в думской базе 9 ноября.
В целях защиты объектов топливно-энергетического комплекса депутаты и сенаторы предлагают включить в понятие «зона безопасности объекта ТЭК» воздушное пространство над территорией комплекса и наделить работников частных охранных организаций на местах «правом противодействия беспилотным аппаратам».
Парламентарии приводят статистику, что только за первые полгода 2023-го над объектами ТЭК более 45 раз фиксировали появление беспилотников.
Сейчас сбивать беспилотники могут только сотрудники силовых структур, ведомственной охраны и организаций, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. При этом в пояснительной записке авторы указывают, что защиту более 80% нефтехранилищ, подстанций и других объектов ТЭК сейчас обеспечивают именно ЧОПы, однако они не наделены правом сбивать дроны над этими территориями. Законопроект призван исправить это.