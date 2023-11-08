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    МИД РФ закрывает генконсульство Греции в Москве

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    C 1 ноября прекращено действие соглашения между правительствами России и Греции об открытии греческого генконсульства в Москве. Об этом стало известно в среду, 8 ноября, из появившегося документа на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Прекращено действие соглашения <…>, заключенного в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года», — сказано в материале.

    Летом 2022 года Россия выслала 8 греческих дипломатов из-за решения властей Греции о поставках оружия Украине. Из-за высылки дипсотрудников, как пишет ТАСС, визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве приостанавливали работу.

    На протяжении последних лет представительства зарубежных дипмиссий покидали и Санкт-Петербург. Летом 2023 года завершилась история консульства Швеции в городе, а генконсульство Финляндии официально перестало существовать в Петербурге с 1 октября. Предыдущая волна массовых исходов была после 24 февраля 2022 года. Подробнее читайте в материале «Фонтанке».

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    Комментарии 25

    Гость08 Ноя 2023 в 19:39
    опупели
    +0−0
    своих не бросаем08 Ноя 2023 в 19:37
    немного фактов о друзьях вождя
    Буркина-Фасо одна из самых кризисных стран в мире. За чертой бедности - более половины населения. Действующий президент пришел к власти в результате военного переворота, сместив президента, пришедшего к власти в результате военного переворота против того президента, который ранее пришел к власти в результате военного переворота.

    Вооруженные силы Буркина-Фасо это 6 тысяч солдат сухопутной армии. 16 артиллерийских систем (не видов, а единиц), 5 установок РСЗО "Град", 27 минометов и несколько десятков БТР 1960-ых годов.

    Об уровне встреч руководства России в последнее время уже даже шутить скучно. А по поводу Буркина-Фасо – мы, конечно, понимаем, что этой стране хотелось бы иметь такой же военный потенциал, как у России. Но все идёт к тому, что это у России будет столько же вооружений, сколько у Буркина-Фасо.
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