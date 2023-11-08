МИД РФ закрывает генконсульство Греции в Москве

C 1 ноября прекращено действие соглашения между правительствами России и Греции об открытии греческого генконсульства в Москве. Об этом стало известно в среду, 8 ноября, из появившегося документа на официальном интернет-портале правовой информации.



«Прекращено действие соглашения <…>, заключенного в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года», — сказано в материале.



Летом 2022 года Россия выслала 8 греческих дипломатов из-за решения властей Греции о поставках оружия Украине. Из-за высылки дипсотрудников, как пишет ТАСС, визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве приостанавливали работу.