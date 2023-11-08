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    «Авторитетная утка в нашем городе». Уникального для Петербурга пернатого заметили у набережной Лейтенанта Шмидта

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    3 комментария

    В Петербурге у набережной Лейтенанта Шмидта заметили среди обычных уток экзотическую — утку-арлекина. Снимки птицы в среду, 8 ноября, появились в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    Фото: Марина Савиных / Птицы СПб и России
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    Как рассказал «Фонтанке» кандидат биологических наук Павел Глазков, автор Telegram-канала «Каждой твари по паре», за всю историю наблюдения за птицами это первая утка-арлекин, прилетевшая в Петербург. Этот самец уже как минимум 9 лет живет в городе. Петербуржцы на него начинают обращать внимание поздней осенью или зимой, когда утка надевает свой яркий наряд.

    «Выяснилось, что самец живет у нас в Петербурге круглогодично. Просто он линяет и становится таким сереньким. Мы его из-за невзрачной окраски не замечаем. Живет он в Петербурге уже 9 лет. С большой-большой долей вероятности можно утверждать, это одна и та же птица», — рассказал Глазков.

    Однако до сих пор остается загадкой, как именно утка-арлекин оказалась в Санкт-Петербурге. Ведь ближайшее место обитания пернатого — Дальний Восток или Гренландия. По словам биолога, есть две версии. «Иногда экзотические птицы залетают во время пролета с перелетными птицами. Увязалась молодая особь и полетела. Как на таком огромном расстоянии от своего места обитания у нас оказалась утка-арлекин — загадка. Еще версия: кто-то такую красивую птичку держал у себя. Она улетела и осталась жить в городе», — объяснил специалист.

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    Глазков уточнил, что этот самец успешно адаптировался в наших широтах: утка-арлекин легко ловит водных беспозвоночных и занимает доминирующее положение в иерархии уток. «Весной гоняет селезней от крякв. Участвует в брачных баталиях. Эта утка очень взрослая — ей минимум 10 лет. Девять лет она у нас живет, а прилетела явно не птенцом. У уток есть иерархия: они чувствуют возраст. Эта утка-арлекин уже такая авторитетная утка в нашем городе», — поделился Глазков.

    Прожить утка-арлекин может в комфортных петербургских условиях еще 5–10 лет. Хищников в городе нет, а еды хватает.

    Фото: Марина Савиных / Птицы СПб и России

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    Утка-арлекинСанкт-ПетербургПавел Глазков
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    Комментарии 3

    Гость08 Ноя 2023 в 19:36
    Какая милота!
    +0−0
    Гость08 Ноя 2023 в 17:52
    а охотников?)
    +0−0
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