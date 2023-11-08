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    Песков призвал относиться к словам Патрушева как к заявлениям Кремля

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    Совет безопасности РФ — часть Кремля, поэтому заявления секретаря Совбеза Николая Патрушева можно считать заявлениями Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, агрессия Запада в адрес РФ очевидна, а изменений в российской ядерной доктрине нет, пишет ТАСС.

    «У нас есть наша доктрина, где четко всё прописано», — заявил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать, как в Кремле относятся к заявлению Николая Патрушева о возросших рисках применения оружия массового поражения.

    Что касается «агрессивного характера Запада в отношении России», то это очевидно, считает пресс-секретарь президента. Он отметил, что эта политика официально и открыто подтверждается представителями Запада.

    Ранее Патрушев на встрече с коллегами по СНГ заявил о том, что деструктивная политика стран Запада повышает риск применения химического, биологического и ядерного оружия. Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, секретарь Совбеза РФ отметил, что следствием решений Соединенных Штатов стало ухудшение глобальной безопасности.

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    Дмитрий ПесковКремльНиколай Патрушев
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