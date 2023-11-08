Песков призвал относиться к словам Патрушева как к заявлениям Кремля

Совет безопасности РФ — часть Кремля, поэтому заявления секретаря Совбеза Николая Патрушева можно считать заявлениями Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, агрессия Запада в адрес РФ очевидна, а изменений в российской ядерной доктрине нет, пишет ТАСС.

«У нас есть наша доктрина, где четко всё прописано», — заявил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать, как в Кремле относятся к заявлению Николая Патрушева о возросших рисках применения оружия массового поражения.

Что касается «агрессивного характера Запада в отношении России», то это очевидно, считает пресс-секретарь президента. Он отметил, что эта политика официально и открыто подтверждается представителями Запада.