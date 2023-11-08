Судья МУС Серхио Годинес объявлен в розыск в России

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, передает 8 ноября ТАСС. Агентство ссылается на базу розыска МВД России.
«Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК», — цитирует агентство данные базы.
Впрочем, как убедилась «Фонтанка», в ориентировке на Годинеса в графе «пол» указано «женский». Что странно, поскольку Сeрхио Херардо Угaльде Годинес, определенно, мужчина. Он бывший посол Коста-Рики в Нидерландах и профессор Университета Мира в Сан-Хосе. Во всем остальном данные совпадают. В Международный уголовный суд Годинес был избран в декабре 2020 года.
Напомним, досудебная палата МУС в марте выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Через несколько дней СК возбудил уголовное дело в отношении трёх судей МУС и прокурора.
В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что комитет объявит в розыск выдавших ордер судей. Пресс-секретарь президента Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.
В сентябре МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского.