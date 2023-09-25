    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    772мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.04eur102.25

    МВД объявило в розыск главу Международного уголовного суда

    512
    6 комментариев

    МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на данные министерства.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в сообщении.

    Досудебная палата МУС в марте выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Через несколько дней СК возбудил уголовное дело в отношении трёх судей МУС и прокурора. В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что комитет объявит в розыск выдавших ордер судей. Пресс-секретарь президента Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию суда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Международный уголовный судРозыск
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость25 Сен 2023 в 14:26
    Клоунада продолжается.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:26
    А если найдем?
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:26
    В МВД вообще есть вменяемые люди?
    Похоже, что нет.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close