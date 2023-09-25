МВД объявило в розыск главу Международного уголовного суда

МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, сообщает 25 сентября РИА Новости со ссылкой на данные министерства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в сообщении.
Досудебная палата МУС в марте выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Через несколько дней СК возбудил уголовное дело в отношении трёх судей МУС и прокурора. В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что комитет объявит в розыск выдавших ордер судей. Пресс-секретарь президента Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию суда.