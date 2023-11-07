Поджигателя, бросившего бутылку с горючим в автобус на Суворовском, наказали условно

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор Александру Садчикову, который прошлой осенью поджег рейсовый автобус в центре города. Полиции он объяснял, что сделал это ради самого процесса.

Инцидент произошел поздним вечером 4 сентября 2022 года на автобусной остановке у дома 33 по Суворовскому проспекту. Без какого-либо повода подсудимый взял емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, вроде керосина или уайт-спирита, поджег ее и бросил в находившийся перед ним автобус «Волгабас», принадлежащий СПб ГУП «Пассажиравтотранс». В результате борт автобуса загорелся, на двери и стеклопакете образовались загрязнения, хулиган же с места происшествия скрылся. Своими действиями он также вызвал страх и беспокойство у женщины — водителя автобуса, причинив ей моральный вред, сообщает 7 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.