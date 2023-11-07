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    Поджигателя, бросившего бутылку с горючим в автобус на Суворовском, наказали условно

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    «Фонтанка.ру»

    Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор Александру Садчикову, который прошлой осенью поджег рейсовый автобус в центре города. Полиции он объяснял, что сделал это ради самого процесса.

    Инцидент произошел поздним вечером 4 сентября 2022 года на автобусной остановке у дома 33 по Суворовскому проспекту. Без какого-либо повода подсудимый взял емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, вроде керосина или уайт-спирита, поджег ее и бросил в находившийся перед ним автобус «Волгабас», принадлежащий СПб ГУП «Пассажиравтотранс». В результате борт автобуса загорелся, на двери и стеклопакете образовались загрязнения, хулиган же с места происшествия скрылся. Своими действиями он также вызвал страх и беспокойство у женщины — водителя автобуса, причинив ей моральный вред, сообщает 7 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Хулигана задержали на следующий день. Полиции он пояснил, что просто хотел посмотреть, как горит бензин, и уверял, что рассчитал все так, чтобы пассажиры не пострадали. К счастью, в момент происшествия автобус был практически пуст. Тем не менее на видео из салона автобуса видно, что возле дверей, у которых произошло возгорание, в этот момент стояла пассажирка.

    Садчиков вину признал. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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    ПетербургПоджог автобусовСудХулиганство
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