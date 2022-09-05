Под колеса автобуса в центре Петербурга бросили бутылку с зажигательной смесью

Полиция Центрального района ищет мужчину, который напугал водителя автобуса и пассажиров брошенной под колеса бутылкой.
Полицию на угол Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы вызвали накануне около 23.30, стало известно «Фонтанке» 5 сентября.
Как уточнили в ГУП «Организаторе перевозок», в момент инцидента в салоне были пассажиры, но они не пострадали. Водитель осторожно отъехал от места, чтобы защитить автобус, если бутылка вспыхнет.
Прибывший на место наряд выяснил, что в бутылке была зажигательная смесь. Однако вреда транспортному средству нанесено не было. Из бутылки шел лишь дым.