Полыхнуло и погасло. «Фонтанка» показывает, как в центре Петербурга автобус пытались поджечь бутылкой

Автобус, который пытались поджечь на Суворовском проспекте с помощью бутылки с горючей смесью, был почти пуст. Видео с места событий 5 сентября оказалось в распоряжении «Фонтанки».



Камера запечатлела вспышку у дверей автобуса, возле которых стояла только одна пассажирка. Несколько секунд со стороны дверей било пламя, но кондуктор быстро его потушил. Затем почти все пассажиры спокойно покинули автобус.

