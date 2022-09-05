Полыхнуло и погасло. «Фонтанка» показывает, как в центре Петербурга автобус пытались поджечь бутылкой

«Фонтанка.ру»
Автобус, который пытались поджечь на Суворовском проспекте с помощью бутылки с горючей смесью, был почти пуст. Видео с места событий 5 сентября оказалось в распоряжении «Фонтанки».
Камера запечатлела вспышку у дверей автобуса, возле которых стояла только одна пассажирка. Несколько секунд со стороны дверей било пламя, но кондуктор быстро его потушил. Затем почти все пассажиры спокойно покинули автобус.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как писала «Фонтанка», предполагаемого метателя бутылки уже задержали. Пострадавших в результате инцидента нет.