«Загорелся — и радость». Предполагаемый поджигатель автобуса на Суворовском рассказал, зачем бросил коктейль Молотова

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Подозреваемый в поджоге автобуса на Суворовском проспекте заявил, что бросил бутылку с горючей смесью ради самого процесса — ему просто нравится, как горит бензин. Также он уверяет, что все рассчитал так, чтобы никто не пострадал.
«Я не хочу [говорить серьезнее]. Да плевать мне, взрослый мужик, не взрослый. Я слишком долго был взрослым. Значит, мне надоело. Мне надоело играть комедию здесь», — заявил задержанный сотрудникам полиции. Видео разговора 5 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Мужчина пояснил, что просто хотел посмотреть, как горит бензин: «Загорелся — и все, радость». Также он отметил, что в двигателе внутреннего сгорания бензин тоже горит, но «почему-то это не запрещено».
Дома у задержанного нашли бутылку с надписью «Бензин», рядом с которой валялись упаковки из-под успокоительного и банка из-под пива.
Ранее «Фонтанка» показывала момент поджога, произошедшего прошлым вечером на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Подозреваемого задержали 5 сентября.