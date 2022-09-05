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    «Загорелся — и радость». Предполагаемый поджигатель автобуса на Суворовском рассказал, зачем бросил коктейль Молотова

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Подозреваемый в поджоге автобуса на Суворовском проспекте заявил, что бросил бутылку с горючей смесью ради самого процесса — ему просто нравится, как горит бензин. Также он уверяет, что все рассчитал так, чтобы никто не пострадал.

    «Я не хочу [говорить серьезнее]. Да плевать мне, взрослый мужик, не взрослый. Я слишком долго был взрослым. Значит, мне надоело. Мне надоело играть комедию здесь», — заявил задержанный сотрудникам полиции. Видео разговора 5 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Мужчина пояснил, что просто хотел посмотреть, как горит бензин: «Загорелся — и все, радость». Также он отметил, что в двигателе внутреннего сгорания бензин тоже горит, но «почему-то это не запрещено».

    Дома у задержанного нашли бутылку с надписью «Бензин», рядом с которой валялись упаковки из-под успокоительного и банка из-под пива.

    Ранее «Фонтанка» показывала момент поджога, произошедшего прошлым вечером на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Подозреваемого задержали 5 сентября.

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