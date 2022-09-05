«Загорелся — и радость». Предполагаемый поджигатель автобуса на Суворовском рассказал, зачем бросил коктейль Молотова

Подозреваемый в поджоге автобуса на Суворовском проспекте заявил, что бросил бутылку с горючей смесью ради самого процесса — ему просто нравится, как горит бензин. Также он уверяет, что все рассчитал так, чтобы никто не пострадал.



«Я не хочу [говорить серьезнее]. Да плевать мне, взрослый мужик, не взрослый. Я слишком долго был взрослым. Значит, мне надоело. Мне надоело играть комедию здесь», — заявил задержанный сотрудникам полиции. Видео разговора 5 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

