В Петербурге бывшему сотруднику школы простили роман с 14-летней. От колонии это не спасло

Роман с несовершеннолетней закончился для бывшего сотрудника петербургской школы Георгия Толоконникова примирением в суде, но в колонию молодой мужчина всё равно уедет.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 30 октября, Пушкинский районный суд признал Толоконникова виновным по статье о развратных действиях с 12-летней. Ему вменяли фривольную переписку.

Уголовное преследование по эпизодам с 14-летней прекращено в связи с примирением сторон. Фигуранта обвиняли по статьям о разврате и половом сношении с лицом младше 16 лет.