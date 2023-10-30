В Петербурге бывшему сотруднику школы простили роман с 14-летней. От колонии это не спасло

Роман с несовершеннолетней закончился для бывшего сотрудника петербургской школы Георгия Толоконникова примирением в суде, но в колонию молодой мужчина всё равно уедет.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 30 октября, Пушкинский районный суд признал Толоконникова виновным по статье о развратных действиях с 12-летней. Ему вменяли фривольную переписку.
Уголовное преследование по эпизодам с 14-летней прекращено в связи с примирением сторон. Фигуранта обвиняли по статьям о разврате и половом сношении с лицом младше 16 лет.
«Толоконников вину признал, раскаялся», — уточнили в пресс-службе суда.
Его приговорили к трём годам в колонии общего режима и на шесть лет запретили работать в детских образовательных учреждениях.
22-летний Георгий Толоконников был принят на ставку звукорежиссёра в школу Пушкинского района с сентября прошлого года. До этого он в течение года регулярно появлялся в школе, играл в школьной кавер-группе, работал в летнем лагере. В конце октября уволился, после разразился скандал: на учебном компьютере обнаружили эротические файлы с участием детей.
Сам Толоконников до задержания успел сказать, что доступ к технике имели четверо взрослых и ученики, пароль был известен многим. Мужчина настаивал, что стал жертвой оговора молодой коллеги, с которой сначала дружил, а потом ругался.
В январе мужчину арестовали, обвинив не только в романе с девочкой-подростком и переписке не по возрасту, но и в хранении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях их распространения. Последняя статья до суда не дожила — Пушкинский райсуд зарегистрировал дело Толоконникова в августе, порнографии в обвинительном заключении не было.