Тряпка в лицо. Как дружба между молодыми педагогами закончилась делом о педофилии

Фото: Данила Егоров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





22-летний Георгий Толоконников и 23-летняя Дарья Белик с сентября официально работали в 604-й школе Пушкинского района. Звукорежиссер и педагог-организатор делили один кабинет и пользовались одним на двоих компьютером. Именно на нём будут найдены файлы с обнажёнными детьми. Толоконникова арестуют, а на Белик начнут пачками писать докладные. Так закончится мимолетная дружба молодых.



Запрещённые чаепития с детьми и декольтированная футболка Дарья Белик сама написала в редакцию «Фонтанки». Педагог-организатор обращалась и в другие СМИ с информацией о том, что в отношении неё и её учеников началась травля после ареста Георгия Толоконникова. Именно Дарья нашла файлы, которые легли в основу уголовного дела. В её кабинете установили камеру, а детей, по её словам, начали вызывать к руководству школы на «допросы».



«В начале феврале собрали непонятное совещание: пришли завучи, юрисконсульт, — рассказала Дарья. — Как я их назвала — «расстрельная команда». Начали поливать грязью.



Это не были принуждения уйти. Претензии такие: прическа не соответствует, внешний вид не соответствует. За два дня на меня было написано 14 докладных».

«Фонтанке» трудно судить о том, что реально происходило на этом совещании, но, судя по содержанию докладных, мероприятие проводилось в лучших традициях судов чести. Итак, пересказываем со ссылкой на документы.

Темой совещания стала сломанная камера в кабинете Дарьи. Еще перед началом обсуждения юрисконсульт заявил, что внешний вид Белик не соответствует деловому стилю педагогического работника. Смутила «домашняя декольтированная черная футболка» и накинутая поверх белая рубашка, а зачёсанный бок с выбритым виском коллега счел за симпатию к неформальным молодёжным объединениям.



После замечания Белик «демонстративно» скинула рубашку. Затем, судя по докладным, «неоднократно вставала с места, демонстрируя оголенную часть тела между футболкой и брюками с заниженной талией».

«На внешний вид педагога-организатора Белик Д.А. смотрят обучающиеся школы и уже между собой обсуждают ее с отрицательной стороны. Мне лично такая ситуация не нравится, поскольку я также являюсь работником школы и не желаю, чтобы подрывался авторитет школы», — говорится в докладной.

В начале совещания Дарья «подняла руки, как будто находится в цирке или театре» и сообщила, что будет вести аудиозапись. Юрисконсульт отметил, что это нарушает закон о персональных данных.



В других докладных молодому педагогу вменили «неоднократные чаепития с обучающимися, после которых остается беспорядок». Чаевничать со школьниками официально запрещено.

Ещё одна коллега сообщила, что Белик не подготовила фотовыставку ко дню науки, а другой педагог видел Дарью в школе в субботу, хотя на этот день у неё не назначены занятия. В докладной указано, что с педагогом были дети в «яркой вызывающей одежде» и с «недопустимым макияжем». Сама Дарья говорит, что снимала ролик с детьми для конкурса. Вот фотография нарядов.



Фото: предоставлено Дарьей Белик Поделиться Поделиться





Раздражение на молодую и творческую коллегу в администрации школы появилось практически сразу после устройства её на работу. У Белик окончен бакалавриат по направлению «Религиоведение» в РГГУ. Чтобы работать в школе, она прошла курсы по профессиональной переподготовке. Старшие коллеги замечали, что из-за отсутствия серьёзного педагогического образования она не соблюдает субординацию, общается с подростками «как с подружками». Дети за это её любят, а руководству школы не хватает дисциплины.



Отношения с Георгием У Георгия Толоконникова тоже не было университетского педагогического образования. Он учился в хоровом училище, затем в аграрном университете, потом прошёл курсы профпереподготовки.



СМИ со ссылкой на администрацию писали, что Толоконников проработал в школе всего пару месяцев, что является не совсем правдой. Его официально приняли на ставку звукорежиссера с сентября. До этого он в течение года регулярно появлялся в школе, играл в школьной кавер-группе Green frog kids, работал в летнем лагере.

Как заверил «Фонтанку» педагог-организатор Петр, Толоконников был его помощником. Школе добавили второй корпус, там нужен был человек, который занимается обслуживаем музыкальной техники.

«Мы с Георгием приятельствовали и знакомы два года. Человек он неординарный в плане того, что он и физически слабо развит, он немного «недо», что называется. Больше к подростку. Такой лабрадудель абсолютный, — рассказал Петр. — Он очень деятельный, и ему очень хотелось себя засветить. Здесь я не вижу никакого криминала. Хотел проявить себя во всём, пел не очень, но музыкант он хороший».



В Green frog kids Толоконников был клавишником. Курирует коллектив Петр. Он же поёт во взрослой группе Green frog. Вместе дети и взрослые выступали на площадках клубов Петербурга.

«С детьми Георгий не занимался. Группы вел я, он мне помогал с ними. Постоянно находился в моем поле зрения», — заверил Петр.

В телеграм-канале Green frog kids опубликованы видео, из которых складывается впечатление, что Толоконников тусил со школьниками. Они вместе пели каверы в подземном переходе, он мог запросто записать «кружок» в полпервого ночи и кинуть его в телегу. Сообщения от него подписаны: «Гошка клавишник».

На одном летнем видео Толоконников поет «Лесника» КиШа, на гитаре ему подыгрывает школьник. Видео снято где-то на задворках железной дороги. Между коленок у подростка зажата банка с букетом цветов. Этот же мальчик фигурирует в ещё одном видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки». На нём Толоконников невзначай обнимает ребёнка, комментируя то ли в шутку, то ли всерьёз, что это нельзя снимать.



Тряпка раздора В начале учебного года Дарья и Георгий дружили. По её словам, романтических отношений у них не было, «но сердечки присылала». Затем расположение с его стороны переросло в агрессию. Причину Дарья назвать не может.



По словам Петра, Белик и Толоконников ругались «как черти», настраивая детей против друг друга. Старший коллега причину ссор объяснил словосочетанием «детский сад».

«В Дарью Александровну тряпка прилетела от Гоши, потому что она его реально довела. Она очень умеет. Я сам с ней разговариваю, и у меня все внутри переворачивается, — утверждает Петр. — Гошу попросили уволиться, потому что это ненормально, когда в коллективе такие ситуации происходят. По идее они были оба виноваты в этом конфликте».

Дарье тоже предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась. Директор 604-й школы тогда заявила, что деятельность Белик «не совпала с концепцией школы» (запись разговора есть в распоряжении редакции).



— Или по собственному желанию, или будет тщательная проверка, и вы будете уволены по статье. То, что наблюдается сейчас в детском коллективе, появилось с вашим приходом в школу, — говорила директор.

На этой же записи Петр говорит, что Белик довела Толоконникова «до белого каления». «Вы сильная, он слабый», — заметил он.

Порно По словам Белик, эротические файлы с участием детей она нашла в сохраненных сообщениях в Telegram Толоконникова в начале октября. Мессенджер был открыт на рабочем компьютере. О своей находке она сообщила не сразу, так как «приходила в себя, вроде друг-приятель, а тут такие штуки». Толоконников ушёл из школы в конце октября, ему она о ревизии «телеги» не рассказала, побоявшись, что он всё удалит.

Белик написала в прокуратуру и комитет по образованию, обойдя руководство школы. «Администрация — не тот орган, который компетентен расследовать такие случаи», — объяснила она.



С момента жалобы до задержания прошло более двух месяцев. По словам Дарьи, за это время на рабочем компьютере была почищена история браузера. По данным «Фонтанки», следствию этот факт известен. Компьютер изъят.

Сам Толоконников до задержания успел рассказать СМИ о том, что его оговорила коллега, а доступ к компьютеру кроме него имели четверо взрослых и ученики, пароль был известен многим.

Толоконникову вменили не только распространение порнографических материалов с несовершеннолетними, но и ещё две статьи УК, намекающие на более тесный физический контакт: половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Директор школы ни разу в СМИ с комментарием не выступала. С «Фонтанкой» тоже не стала общаться. По данным нашего издания, в руководстве учреждения не спешат клеймить бывшего сотрудника, не исключают версии с подставой.



Адвокат Игорь Харин утверждает, что обвинение Толоконникова — это результат оговора со стороны его бывшей коллеги Дарьи Белик.

«Согласно объяснениям девушки, фотографии она обнаружила в конце сентября, а в прокуратуру обратилась только во второй половине ноября, — отмечает он. — Тем не менее ответов на вопросы, как и когда там появились эти фотографии, а главное — кто имел к ним доступ, следствие на сегодняшний день не представило».

Защита инициировала процесс обжалования возбуждения уголовного дела. По словам Харина, с момента задержания Георгия никаких следственных действий с его участием не производилось. Очные ставки, направленные на выявление оговора, между Толоконниковым, Белик и признанными потерпевшими школьницами следствие проводить не спешит.

Последствия В паблике «Сдай педофила!» 6 марта вышел рассказ Дарьи, где с её слов утверждается, что на компьютере были найдены «тонны» детской порнографии. В посте о Толоконникове говорится как о человеке, чья вина уже доказана.



Под публикацией администратор паблика предложила рассылать этот пост в лички участникам сообщества 604-й школы. В комментарии пришли ученики, которые поддержали Дарью.



Фото: предоставлено Дарьей Белик Фото: предоставлено Дарьей Белик Поделиться Поделиться





В школе ей вынесли дисциплинарное взыскание за недопустимое поведение с семиклассницей. Недовольство педагогом высказала мама девочки, которая сообщила, что Белик разговаривала о произошедшем с её дочерью — «было оказано психологическое воздействие». Претензий к Толоконникову у семьи нет.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

