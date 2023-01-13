Экс-сотруднику школы в Петербурге предъявили не только детское порно в рабочем компьютере, но и отношения со школьницей

СК Петербурга в ближайшее время будет выходить в суд с ходатайством об аресте 21-летнего жителя Шушар, которому предъявлен ряд обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 13 января, мужчине предъявили обвинение по трем статьям: 134, часть 1, 135, часть 2 и 242.1 часть 2, пункт «г» УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «Развратные действия», «Хранение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях их распространения»).

