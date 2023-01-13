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    Экс-сотруднику школы в Петербурге предъявили не только детское порно в рабочем компьютере, но и отношения со школьницей

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    СК Петербурга в ближайшее время будет выходить в суд с ходатайством об аресте 21-летнего жителя Шушар, которому предъявлен ряд обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 13 января, мужчине предъявили обвинение по трем статьям: 134, часть 1, 135, часть 2 и 242.1 часть 2, пункт «г» УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «Развратные действия», «Хранение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях их распространения»).

    Следствие полагает, что мужчина во время своей работы в одной из местных школ летом 2021 года завел отношения с 14-летней школьницей. А в сентябре 2022 года вел фривольную переписку с 12-летней.

    «Кроме того, он хранил материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях их распространения с использованием сети Интернет», — уверены в СК.

    «Фонтанка» писала, что за бывшим сотрудником школы пришли накануне после того, как СК возбудил дело, проверив данные социального педагога. Женщина рассказала, что её бывший коллега хранил на рабочем компьютере видео порнографического характера с участием детей (предположительно, мальчиков).

    Сам бывший сотрудник уверял СМИ, что стал жертвой конфликта с педагогическим коллективом.

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