В Петербурге возбудили дело после того, как нашли детское порно в школьном компьютере в Пушкине

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «распространение порнографической продукции» после жалоб на странный контент в компьютере одного из педагогов в пушкинской школе.
По предварительной информации, с заявлением в декабре 2021 года в СК района обратилась социальный педагог школы, которая якобы обнаружила в компьютере коллеги ролики с участием обнаженных мальчиков.
Пока проводилась проверка, мужчину уволили из школы, стало известно «Фонтанке» 12 января.
Известно, что в роликах не было ни одного учащегося школы. Сейчас устанавливается их принадлежность.
Сам бывший педагог сегодня сам явился в СК для того, чтобы разъяснить свою позицию.
В СМИ ранее он заявлял, что стал жертвой конфликта в педагогическом составе.