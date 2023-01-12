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    В Петербурге возбудили дело после того, как нашли детское порно в школьном компьютере в Пушкине

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «распространение порнографической продукции» после жалоб на странный контент в компьютере одного из педагогов в пушкинской школе.

    По предварительной информации, с заявлением в декабре 2021 года в СК района обратилась социальный педагог школы, которая якобы обнаружила в компьютере коллеги ролики с участием обнаженных мальчиков.

    Пока проводилась проверка, мужчину уволили из школы, стало известно «Фонтанке» 12 января.

    Известно, что в роликах не было ни одного учащегося школы. Сейчас устанавливается их принадлежность.

    Сам бывший педагог сегодня сам явился в СК для того, чтобы разъяснить свою позицию.

    В СМИ ранее он заявлял, что стал жертвой конфликта в педагогическом составе.

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