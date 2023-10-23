Кадыров подарил бойцу UFC Чимаеву «Гелендваген» за победу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил новый «Гелендваген» бойцу UFC Хамзату Чимаеву после его победы над Камару Усманом на турнире UFC 294. Сам спортсмен поделился этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях, опубликовав фотографию автомобиля.



21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Чимаев одержал победу над нигерийским бойцом Камару Усманом в соглавном бою вечера. Бой продлился все три раунда, и Чимаев выиграл по итогам судейского решения. Сейчас у бойца 13 побед в 13 поединках, и он занимает четвертое место в официальном рейтинге UFC в полусреднем весе.