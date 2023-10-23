В Петербурге у храма Георгия Победоносца задержали участника СВО с беспилотником

Уроженца Махачкалы задержали накануне днем в Василеостровском районе Петербурга. 37-летнего мужчину заметил наряд ГИБДД в момент запуска дешевого беспилотника SYMA недалеко от храма Георгия Победоносца на Мичманской. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

По пути в отдел пассажир патрульного автомобиля рассказал, что он участник СВО и в данный момент проходит реабилитацию после ранения, чтобы в дальнейшем вернуться на фронт. Чтобы не терять время зря, он учится управлять дронами.

В отделе было установлено, что задержанный действительно проходит обучение на оператора БПЛА в центре «Защитники Отечества» в Гатчине. Однако беспилотник у мужчины все равно изъяли для направления в «Росавиацию». Владельца же отпустили под обязательство о явке.