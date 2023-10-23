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    В Петербурге у храма Георгия Победоносца задержали участника СВО с беспилотником

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    28 комментариев

    Уроженца Махачкалы задержали накануне днем в Василеостровском районе Петербурга. 37-летнего мужчину заметил наряд ГИБДД в момент запуска дешевого беспилотника SYMA недалеко от храма Георгия Победоносца на Мичманской. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

    По пути в отдел пассажир патрульного автомобиля рассказал, что он участник СВО и в данный момент проходит реабилитацию после ранения, чтобы в дальнейшем вернуться на фронт. Чтобы не терять время зря, он учится управлять дронами.

    В отделе было установлено, что задержанный действительно проходит обучение на оператора БПЛА в центре «Защитники Отечества» в Гатчине. Однако беспилотник у мужчины все равно изъяли для направления в «Росавиацию». Владельца же отпустили под обязательство о явке.

    В Петербурге этой осенью отменили запрет на использование беспилотников. Теперь поднять устройство в воздух может кто угодно, но после получения разрешения.

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    Комментарии 28

    hoboot23 Окт 2023 в 11:16
    у меня этих дронов куча, раньше продавал их. иногда детям даю играть, некоторые дарю. теперь даже страшно стало :о)
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:14
    задержали участника СВО
    +0−0
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